Dupla lusa lidera campeonato de GT em Espanha

A dupla da Veloso Motorsport conseguiu duas "pole positions" este fim de semana, terminando a primeira de duas corridas na segunda posição e a segunda no quarto lugar, vencendo na categoria PC.Com estes resultados, os dois portugueses aumentaram a vantagem no campeonato espanhol após três corridas disputadas.Já Pedro e Jorge Silva (Audi RS3 LMS) terminaram em segundo e terceiro lugares, respetivamente, nas duas corridas do dia, liderando o campeonato espanhol de resistência na categoria GT.A próxima ronda será disputada em Jerez de la Frontera, a 17 e 18 de setembro.