Elfyn Evans despista-se e abandona em Mortágua

"O carro número 33 saiu de pista. A tripulação está fora do carro e está bem", anunciou a equipa Toyota Gazoo Racing.



Evans, que liderava o campeonato à entrada para esta prova, saiu de pista ao quilómetro 13,8 da especial de Mortágua, com o carro a ficar bastante destruído e no meio das árvores que ladeiam a pista.



O troço foi ganho pelo finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20), com 0,4 segundos de vantagem sobre o compatriota Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), líder do rali.



Rovanperä chega à superespecial da Figueira da Foz, que coloca um ponto final no primeiro dos três dias de prova, na liderança, com 14,2 segundos de vantagem sobre o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), que fez um pião neste troço de Mortágua e cedeu 11,3 segundos para o campeão do mundo.



Lappi é terceiro, a 27,9 segundos, com o francês Pierre Loubet (Ford Puma) a ascender à quarta posição, por troca com o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), a braços com a degradação dos pneus.