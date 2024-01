Elfyn Evans é o primeiro líder no rali de Monte Carlo

O piloto britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) lidera o rali de Monte Carlo, prova de abertura do Campeonato do Mundo, após as duas primeiras classificativas.

Evans concluiu os dois primeiros troços com uma vantagem de 15,1 segundos sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), com o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) em terceiro, a 21,6.



O finlandês Kalle Rovanperä, campeão em título pela Toyota, optou por fazer apenas algumas provas do campeonato e não está presente nesta ronda de abertura.



As temperaturas elevadas para a época deixaram aquela região com menos neve e gelo do que é costume, o que proporcionou mais aderência aos pilotos.



Sendo o primeiro piloto a partir para a estrada, Evans apanhou a pista mais limpa e pôde capitalizar esse aspeto nos dois primeiros troços.



“Tinha muita aderência e, às vezes, era complicado gerir isso”, frisou, admitindo não saber como tinha sido “tão rápido”.



Esta sexta-feira, disputa-se a primeira etapa completa, com 105 quilómetros cronometrados divididos por seis troços.