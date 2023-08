Elfyn Evans mais perto da primeira vitória da época no Mundial de Ralis

Evans, que assumiu o comando na sexta-feira, após o despiste do finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), terminou o dia de hoje com o tempo de 2:08.07 horas, deixando o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 32,1 segundos, com o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) em terceiro, a 1.27,8 minutos do comandante.



O britânico venceu sete das oito especiais hoje disputadas, passando de uma vantagem de 6,9 segundos no início da manhã para os 32,1 segundos com que chegou ao parque fechado.



A chuva que deixou os troços enlameados pareceu assentar como uma luva a Evans, habituado a este tipo de cenário nas ilhas britânicas, enquanto Neuville sofreu com falta de tração ao longo de toda a jornada.



“Claro que é uma boa posição para se estar, mas ainda há muitas especiais por disputar amanhã (domingo)”, frisou Elfyn Evans, que pode aproveitar a desistência do campeão em título, Kalle Rovanperä (capotou na sexta-feira), para se aproximar da liderança do campeonato, a 55 pontos de distância.



Nota ainda para o quinto lugar do finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), diretor desportivo da equipa nipónica, que voltou ao ativo aos 38 anos apenas para esta prova, mas que já está a 3.39,5 minutos do primeiro lugar.



No domingo disputam-se quatro especiais, com um total de 51,64 quilómetros cronometrados.