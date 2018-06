Equipa de Fórmula 1 Red Bull deixa Renault e será fornecida pela Honda em 2019

Lusa Comentários 19 Jun, 2018, 11:44 | Motores





“Esta é uma evolução natural para a Renault e para a Red Bull”, explicou a Renault Sport F1, principal equipa do fabricante francês.



O contrato entre a Red Bull e a Honda será válido por dois anos, pelo que será possível chegar a acordo com outros fabricantes em 2021, quando entrar em vigor uma nova regulamentação técnica.



A Renault e a Red Bull terminam, assim, o vínculo que os unia há 12 épocas, com a conquista de 57 vitórias e oito títulos mundiais, de pilotos e construtores, de 2010 a 2013, com o alemão Sebastian Vettel.



A relação entre a fabricante gaulesa e os austríacos deteriorou-se nos últimos anos, já que o número de vitórias em conjunto diminuiu drasticamente.



Cyril Abiteboul, diretor da Renault Sport F1, aguardava desde maio uma resposta da Red Bull sobre a continuação ou não da parceria, que termina no final de 2018.



A Renault fornece motores para os carros da McLaren desde o início do ano, após a equipa inglesa ter terminado contrato precisamente com a Honda.