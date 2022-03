Espanhol Nil Solans vence em Fafe e lidera o europeu de ralis

No final do terceiro dia de prova, concluiu o rali com 55,8 segundos de vantagem sobre o português Armindo Araújo (Skoda Fabia Rally 2 EVO), o mais rápido na última especial de classificação, ultrapassando na geral o estónio Georg Linnamae (Volkswagen Polo GTi R5), que teve que se contentar com o lugar mais baixo do pódio, a 59,5 segundos do vencedor.



Na quarta posição terminou o espanhol Siota Pardo (Skoda Fabia Rally 2 EVO), a 2.56,3 minutos do seu compatriota, enquanto o italiano Alberto Battistolli (Skoda Fabia Rally 2 EVO) beneficiou da saída de estrada na power stage do romeno Siimone Tempestini (Skoda Fabia Rally 2 EVO), e fechou o ‘top 5’, a 3.32,7 minutos de Nil Solans.



Para este ano de 2022, a Federação Internacional do Automóvel (FIA), organismo que tutela as competições desportivas a nível mundial, introduziu no ERC o conceito de power stage e o mesmo sistema de pontuação extra para os cinco mais rápidos, semelhante ao que já acontecia no mundial de ralis, o WRC, e que em Fafe foram conquistados por Armindo Araújo (5 pontos), Alberto Battistolli (4), Nil Solans (3), Georg Linnamae (2) e Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally 2) a somar um ponto, por ser o quinta mais rápido na especial.



Nil Solans sai assim de Fafe na liderança do ERC, com os 33 pontos – 30 da vitória no rali e três da power stage -, seguido de Armindo Araújo, com 29 (24 + 5).



O campeonato FIA ERC de ralis segue agora para os Açores, dias 26 e 27 de março, prova que será também a segunda do ano no calendário do Campeonato de Portugal de Ralis.