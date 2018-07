Espanhol Pepe Lopez lidera Rali de Castelo Branco, José Pedro Fontes melhor português

Lusa Comentários 01 Jul, 2018, 09:42 | Motores

Na sexta prova do campeonato 2018, a segunda da temporada em piso de asfalto, Pepe Lopez, ao volante do `velho´ Citroen DS3 R5 de José Pedro Fontes, foi dominador no primeiro dia, mas a verdadeira luta estava logo atrás entre os pilotos lusos, mais preocupados com os pontos para as contas do campeonato.



José Pedro Fontes, ao volante do novo Citroen C3 R5, em estreia no asfalto, mostrou que tem carro para lutar por vitórias, terminando o primeiro dia no segundo lugar da geral, a 18,8 segundos do espanhol, mas o melhor entre os pilotos que pontuam para o campeonato português.



Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5), o mais rápido na segunda especial de classificação (Grade), está no terceiro lugar, a 4,9 segundos de José Pedro Fontes.



Armindo Araújo (Hyundai i20 R5), líder do campeonato, perdeu muito tempo na primeira especial, ao partir com pneus para piso seco numa altura em que choveu com alguma abundância em Castelo Branco. Fechou o primeiro dia no quinto lugar da geral, a 26,2 segundos do líder.



O Rali de Castelo Branco termina hoje, com dupla passagem pelos troços de São Domingos (9,12 km), Fonte Longa (14,23) e Alvito (17,53).