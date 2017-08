Estónio Tänak consolida liderança do Rali da Alemanha, Neuville abandona

Lusa 19 Ago, 2017, 19:27 / atualizado em 19 Ago, 2017, 19:27 | Motores

O norueguês Andreas Mikkelsen (Volkswagen) é o segundo classificado, a 21,4 segundos do estónio, de 29 anos, enquanto Ogier fecha o pódio, a 29,6 segundos, o que significa que o campeão em título, e quatro vezes vencedor do WRC, está muito perto de voltar a isolar-se na liderança.



Neuville, até aqui empatado com o francês na frente, com 160 pontos, abandonou durante a primeira especial, ainda de manhã, devido à roda traseira esquerda, que sofreu problemas mecânicos e impediu o seu Hyundai de continuar em prova.



No final do dia, em que Ogier confessou não querer tentar subir ao segundo posto por não pretender "tomar quaisquer riscos só por mais três pontos", Tänak confessou não ter "motivos para preocupação", ainda que o rali seja "muito complicado e imprevisível".



"Tenho boas sensações com a corrida, mas ela nunca acaba até cruzar a meta no fim. Até aqui não tive de arriscar muito, e temos de continuar dessa forma, temos uma boa margem", explicou.



No último dia, correm-se as últimas quatro especiais do Rali da Alemanha, com duas passagens em Losheim am See, com 13.02 quilómetros, e outras duas em St. Wendeler Land, de 12,95 quilómetros.