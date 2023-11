Evans continua líder no Japão

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) segurou hoje a liderança do Rali do Japão, 13.ª e última prova do Campeonato do Mundo, a um dia do final da prova em território nipónico.

O piloto da Toyota segue na frente de dois companheiros de equipa, com o francês Sébastien Ogier em segundo e o campeão do mundo, o finlandês Kalle Rovanperä, no terceiro lugar, já com a revalidação do título assegurada.



Evans, por seu lado, assegurou o segundo lugar no Mundial na sexta-feira, quando o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) foi afetado pelo mau tempo, que hoje também se fez sentir, incluindo a queda de neve.



Assim, Evans lidera com 1.15 minutos de vantagem para Ogier, com Rovanperä em terceiro, a 1.40, e outro finlandês, Esapekka Lappi (Hyundai i20), como primeiro carro sem ser Toyota, em quarto, a 3.09.



No domingo, realizam-se as últimas seis especiais cronometradas, culminando na ‘power stage’.