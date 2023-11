Fabio Di Giannantonio estreia-se a vencer no Mundial de MotoGP

Di Giannantonio, que largou do segundo lugar da grelha, deixou o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) na segunda posição, a 2,734 segundos, com o também transalpino Luca Marini (Ducati) na terceira posição, a 4,408 segundos.



O português Miguel Oliveira não alinhou à partida, depois de uma queda sofrida na corrida sprint de sábado lhe ter provocado uma fratura na omoplata direita.



O português foi sancionado com uma volta longa na próxima corrida em que participe por ter causado a queda do espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) na corrida sprint.



Espargaró sofreu uma fratura do perónio esquerdo, mas teve permissão para alinhar na corrida de hoje. No entanto, as dores levaram a melhor e acabou por abandonar.



Com sete pontos a separar o líder do campeonato, Francesco Bagnaia, do principal adversário na luta pelo título, o espanhol Jorge Martin (Ducati), a tensão era grande à partida.



E Jorge Martin cedeu mesmo à pressão, ao deixar a roda traseira patinar no momento da partida, sendo engolido pelo pelotão.



Já ‘Pecco’ Bagnaia saltou para a cabeça da corrida, mas com Di Ginnantonio na peugada, assim como Luca Marini.



‘Martinator’, que desceu ao oitavo lugar (partira de quinto), debatia-se com problemas no pneu traseiro e nunca teve ritmo para acompanhar os da frente.



A quatro voltas do final, Di Giannantonio passou Bagnaia que, ao tentar responder, falhou uma travagem e teve de passar pela escapatória.



Regressou à pista a mais de dois segundos do compatriota, que festejou a primeira vitória da carreira na categoria rainha, numa altura em que está prestes a ficar sem lugar no campeonato.



Para já, o contrato com a equipa Gresini termina no final do ano e já se sabe que o lugar será ocupado pelo espanhol Marc Márquez (Honda), que hoje foi 11.º.



Di Giannantonio foi o oitavo vencedor diferente da temporada.



Jorge Martin acabaria a prova qatari no 10.º lugar, ficando, agora, a 21 pontos do líder do campeonato, Francesco Bagnaia.



O atual campeão mundial em título tem 437 pontos contra os 416 de Martin, quando falta disputar apenas o GP da Comunidade Valenciana, dentro de uma semana.