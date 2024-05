Félix da Costa foi 18.º no E-Prix de Xangai após penalização

O piloto português António Félix da Costa (Porsche) foi hoje 18.º classificado no E-Prix de Xangai, 11.ª das 16 provas do Campeonato do Mundo de Fórmula E, para carros elétricos, após uma penalização de cinco segundos.

O piloto português, que largou da sexta posição da grelha, terminou a prova inicialmente no quinto lugar, mas viria a ser reposicionado na 18.ª posição, devido a uma penalização de cinco segundos atribuída após o final da corrida.



A vitória sorriu ao neozelandês Mitch Evans (Jaguar), que bateu o alemão Pascal Wherlein (Porsche) por 0,796 segundos. O neozelandês Nick Cassidy (Jaguar) foi o terceiro, a 1,498 segundos.



Com estes resultados, Cassidy mantém a liderança do campeonato, com 155 pontos, enquanto Félix da Costa é oitavo, com 59.



No domingo, disputa-se a segunda corrida do fim de semana.