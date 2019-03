Félix da Costa foi melhor português em Sebring

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Mar, 2019, 09:45 / atualizado em 16 Mar, 2019, 09:45 | Motores

Félix da Costa, que fez equipa com o brasileiro Augusto Farfus e o canadiano Bruno Spengler, terminou na sétima posição da categoria LM GTE PRO.



A corrida, disputada maioritariamente de noite, foi afetada por chuva intensa na última meia hora.



Fernando Alonso, juntamente com o suíço Sébastien Buémi e o japonês Kazuki Nakajima, dominou a prova americana, sobretudo a partir do momento em que o outro Toyota, do argentino Pechito Lopez, do japonês Kamui Kobayashi e do britânico Mike Conway, embateu num Aston Martin e perdeu quatro minutos nas boxes a reparar os danos na carroçaria.



O antigo bicampeão mundial de Fórmula 1 terminou com 8:00.38,186 horas, deixando os segundos classificados a uma volta de distância.



Com esta vitória, a equipa de Fernando Alonso dilatou a vantagem na frente do campeonato, pois Sebring vale 32 pontos ao vencedor, contra 23 para o segundo, com um ponto adicional pela "pole position", tendo agora 120 pontos contra os 105 do segundo Toyota.



Em caso de vitória nas 6 Horas de Spa-Francorschamps, a 2 de maio, e de desistência da equipa de Pechito Lopez, Alonso pode festejar o título mundial de resistência ainda antes das 24 Horas de Le Mans.





Já o outro português, Pedro Lamy, que partilhou o Aston Martin com o canadiano Paul Dalla Lana e o austríaco Mathias Lauda, foi 27.º da classificação geral, a 34 voltas do vencedor, nono da categoria GTE AM.