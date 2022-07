Félix da Costa foi sétimo na prova londrina de Fórmula E

O piloto natural de Cascais, que partiu da 11.ª posição da grelha, terminou na sétima posição a 17,733 segundos do vencedor, o britânico Jake Dennis (Andretti), que partira da ‘pole’.



O belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) foi o segundo classificado, a 2,223 do vencedor, e consolidou a liderança do campeonato, após 13 rondas disputadas.



O neozelandês Nick Cassidy (Envision) foi promovido ao terceiro lugar já depois da prova terminada, devido a uma penalização de cinco segundos atribuída ao neozelandês Mitch Evans (Jaguar) por se ter defendido do compatriota com manobras excessivamente agressivas.



Com estes resultados, Félix da Costa ascendeu ao quinto lugar do campeonato, com 106 pontos, a 67 do líder, Stoffel Vandoorne.



No domingo, disputa-se a 14.ª ronda da temporada, outra vez em Londres.