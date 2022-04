Félix da Costa foi sexto na primeira de duas corridas em Roma

O piloto de Cascais, que partiu da quarta posição da grelha, chegou a estar na segunda posição, mas acabou por perder alguns lugares na sequência de toques de adversários, cortando a meta no sexto lugar.



Félix da Costa concluiu a prova a 8,971 segundos do vencedor, o neo-zelandês Mitch Evans (Jaguar), com o holandês Robin Frijns (Envision) em segundo, a 5,703 segundos de Evans, e o belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) em terceiro, a 6,966 segundos.



“Foi um dia sólido, mas uma corrida complicada, em que fui posto fora por duas vezes. Cheguei a andar em segundo, mas na sequência desses toques passei para outra corrida diferente, passei de uma corrida ofensiva para uma defensiva”, comentou o piloto luso, que hoje recebeu a visita do treinador português José Mourinho e do futebolista Sérgio Oliveira.



Apesar do resultado, António Félix da Costa considera que foi um fim de semana positivo.



“Ganhámos pontos ao líder do campeonato, mas o mais importante é que tínhamos carro”, concluiu.



Com este resultado, o piloto luso da DS está, agora, na 12.ª posição do campeonato, com 20 pontos, a 29 do líder, o suíço Edoardo Mortara (Venturi).



Domingo disputa-se a segunda corrida deste fim de semana de e-prix em Roma, às 14:00 de Lisboa, que corresponde à quinta ronda do campeonato.