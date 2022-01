Félix da Costa inicia ataque ao título de Fórmula E

Numa temporada marcada pelas alterações ao sistema de qualificação, que já não prejudica tanto os pilotos mais fortes, como é o caso do português, Félix da Costa espera recuperar o título que já conquistou em 2020.”, frisou o piloto de Cascais, de 30 anos.Félix da Costa aponta algumas melhorias no carro deste ano.", sublinhou o piloto que corre pela DS.Em declarações ao site oficial do campeonato, António Félix da Costa lembrou que no ano passado foram “arrasados”, algo de que não gostou, mas frisou que, este ano, houve “muito trabalho” para um regresso “às vitórias”.”, sustentou o português, que volta a fazer dupla com o antigo campeão, o francês Jean-Eric Vergne.





Campeonato longo







Os carros, no último ano de segunda geração, são mais potentes, gerando 220 KW (200 em 2021), chegando aos 250KW em modo de ataque (235KW no ano passado).O campeonato terá 16 corridas divididas por 10 eventos.Riade, na Arábia Saudita, acolhe a primeira jornada dupla, com corridas a disputar na sexta-feira e no sábado, num palco onde Félix da Costa venceu há um ano.Em pista estarão 22 pilotos, de 12 equipas diferentes, para aquela que será a oitava temporada do campeonato, destacando-se o regresso da Maserati à competição automóvel.O neerlandês Nick de Vries (Mercedes) parte como campeão em título.