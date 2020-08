Félix da Costa quer continuar a ganhar na Fórmula E

”, afirmou António Félix da Costa, à chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde foi recebido em festa por algumas dezenas de familiares e amigos.A empunhar o troféu, e após ser entoado o hino nacional, o piloto falou aos jornalistas e agradeceu o apoio que sentiu vindo de Portugal.”, frisou, acrescentando: “”.António Félix da Costa, de 28 anos, confessou que, quando cruzou a meta, sentiu que “devia estar mais contente” e que só na volta de entrada para a ‘box’ é que começou “a olhar para trás e a sentir que foi um título muito importante”, não só para ele, mas “para muita gente”.”, sublinhou.O piloto de Cascais, que saiu da BMW para correr pela DS Techeetah, lembrou essa troca e revelou estar “muito contente" por a mudança "ter resultado”, naquela que considerou ser “a oportunidade da carreira”.”, expressou o piloto.Félix da Costa garantiu o título depois de ter sido segundo classificado na oitava jornada da competição, em Berlim, Alemanha, quando faltavam duas corridas para o final do campeonato, com a DS Techeetah a festejar também o triunfo no campeonato de equipas.

O português terminou, assim, o campeonato na primeira posição, com 158 pontos. Stoffel Vandoorne (Mercedes) terminou em segundo, com 87, um ponto acima do anterior campeão e colega de equipa de Félix da Costa, o francês Jean-Eric Vergne (DS Techeetah).