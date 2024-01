Félix da Costa quer recuperar título de Fórmula E

A defender as cores da Porsche pelo segundo ano consecutivo, o piloto natural de Cascais acredita que tem, este ano, maiores possibilidades de lutar pelas vitórias e repetir a conquista de 2020, ano em que se sagrou campeão mundial.”, disse o piloto português, em declarações enviadas à agência Lusa.A 10.ª temporada desta competição inclui 16 corridas em 10 cidades e a estreia das ruas de Tóquio, bem como o regresso à China com a realização da primeira corrida em Xangai. A entrada do circuito de Misano, em Itália, no calendário, é outra das novidades.O final da temporada acontecerá novamente em Londres, no fim de semana de 20 e 21 de julho (sábado e domingo).Os carros utilizados são de terceira geração, mais rápidos, leves, potentes e eficientes e foram estreados em 2023.A ronda inaugural disputa-se no autódromo Hermanos Rodriguez, na Cidade do México.”, sublinhou António Félix da Costa.Oito das 11 equipas participantes fizeram trocas de pilotos, destacando-se o regresso do neerlandês Nick de Vries, com a Mahindra, depois de uma passagem para esquecer pela equipa Alpha Tauri, da Fórmula 1, que acabou com a sua dispensa a meio da temporada.O britânico Jake Dennis (Andretti) parte como campeão em título e terá em Nick Cassidy e Mitch Evans (Jaguar) e António Félix da Costa alguns dos principais opositores, assim como o alemão Pascal Wherlein (Porsche), que também já passou pela Fórmula 1.