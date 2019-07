Félix da Costa termina em sexto temporada da Fórmula E

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Jul, 2019, 08:08 / atualizado em 15 Jul, 2019, 08:08 | Motores

Ao sair da 14.ª posição da grelha Félix da Costa ainda perdeu duas posições na primeira volta, devido a um incidente que envolveu pilotos que seguiam à sua frente, ficando bloqueado.



A partir dessa altura, o português iniciou uma recuperação que terminou com o nono lugar, conquistado na última volta, graças à colisão que deixou fora de prova o alemão Max Gunther (Geox) e o brasileiro Lucas di Grassi (Audi).



O piloto de Cascais terminou, assim, a 11,727 segundos do vencedor, o holandês Robin Frijns (Virgin).



O francês Jean-Éric Vergne (DS), sétimo classificado nesta derradeira prova, tornou-se no primeiro piloto a sagrar-se bicampeão nos cinco anos em que se realiza a competição.





Quanto a Félix da Costa, terminou a época na sexta posição, com 99 pontos, o melhor resultado na sua carreira na Fórmula E.