Figueira da Foz acolhe superespecial do Rali de Portugal

O acordo do município figueirense com o Automóvel Clube de Portugal (ACP) é extensível até 2025, disse o autarca, a propósito da notícia avançada pelo Diário As Beiras, na sua edição de hoje.



"Só avançámos com esta possibilidade depois do presidente da Câmara de Coimbra ter feito a confirmação pública (de desistência) e o ACP também", sublinhou, à agência Lusa, o presidente do município figueirense.



Pedro Santana Lopes considera que a prova vai ter um impacto "muito forte" na economia local da Figueira da Foz fora da época alta, "ainda por cima a uma sexta-feira, com grande reflexo para todo esse fim de semana".



Por outro lado, a cidade "da praia da claridade" volta a acolher, quase três décadas depois, uma prova do Rali de Portugal, concretizando uma velha aspiração do povo figueirense, de acordo com o autarca.



Por cada uma das três edições, o município da Figueira da Foz vai investir 300 mil euros, verba que, segundo afirmou, vai sair das contrapartidas do jogo e também de patrocínios e venda de ingressos.



O presidente da autarquia adiantou ainda, à Lusa, que o percurso vai ser definido nos próximos dias por uma equipa que está a ser constituída e que será revelada nos próximos dias, embora na próxima segunda-feira comece já a trabalhar.



"Estamos a trabalhar para conseguirmos, pelo menos, todos os meses, eventos de natureza diferente mobilizadores da procura turística, para corresponder às expectativas da economia local, nas áreas ligadas ao comércio e ao turismo", salientou.



O presidente do município de Coimbra, José Manuel Silva, anunciou na semana passada, durante a Assembleia Municipal, que deixou cair a superespecial do Rali de Portugal por falta de dinheiro.



"Gostaríamos de a fazer, mas, de facto, nesta altura, não há dinheiro para tudo aquilo que gostaríamos de fazer", afirmou o autarca eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD, CDS-PP, Nós,Cidadãos!, PPM, Aliança, RIR e Volt).



O Rali de Portugal, que vai realizar-se de 11 a 14 de maio, será a 5.ª etapa do campeonato do mundo de ralis (WRC) de 2023.