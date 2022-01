Filipe Albuquerque em segundo nas 24 Horas de Daytona

Filipe Albuquerque, que fez equipa com os norte-americanos Ricky Taylor, Alexander Rossi e o britânico Will Stevens, largou da 'pole position', mas terminou a 3,028 segundos do vencedor, o brasileiro Hélio Castroneves (Acura).



“É sempre duro perder quando estamos tão perto de uma vitória numa grande corrida como são as 24 Horas de Daytona”, começou por dizer o piloto de Coimbra.



Apesar da desilusão por não ter podido repetir o triunfo conseguido em 2021, Filipe Albuquerque mostrou-se satisfeito pelos pontos amealhados para o campeonato.



“Demos o nosso melhor, toda a equipa fez um grande trabalho. Por três segundos perdemos uma grande vitória. No ano passado ganhámos, mas agora ficámos em segundo. A tristeza invade-nos, mas as corridas são assim. É um bom resultado para o campeonato”, concluiu Albuquerque.



Em terceiro lugar terminou o francês Loic Duval (Cadillac), a 4,420 segundos do vencedor, após 761 voltas realizadas.