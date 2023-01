Filipe Albuquerque foi segundo nas 24 Horas de Daytona

O piloto natural de Coimbra, que partiu do terceiro lugar da grelha, cortou a meta a 4,190 segundos do vencedor, o outro Acura, conduzido pelo sueco Tom Blomqvist, enquanto o francês Sébastien Bourdais (Cadillac) cortou a meta na terceira posição, a 9,630 segundos do vencedor.”, explicou o piloto português, no final.Albuquerque fez equipa com o norte-americano Ricky Taylor, o suíço Louis Deletraz e o australiano Brendon Hartley e chegou a passar pelo comando da prova, antes dos problemas mecânicos sofridos.Assim, repetiu o segundo lugar, em que já tinha terminado em 2022.”, frisou ainda o conimbricense, após a estreia da nova categoria, a GTP.João Barbosa (Ligier), outro português em prova, terminou na segunda posição da categoria LMP3, sendo 29.º da geral.Guilherme Oliveira (Ligier), que chegou a liderar a categoria LMP3, foi forçado a abandonar devido a um problema no escape do seu carro, que provocou mesmo um princípio de incêndio na traseira.”, comentou, citado pela sua assessoria de imprensa.A próxima corrida acontece a 17 e 18 de março com as 12 Horas de Sebring.