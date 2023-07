Filipe Albuquerque segundo em prova de resistência no Canadá

Albuquerque, que faz equipa com o norte-americano Ricky Taylor, terminou a 9,157 segundos do vencedor, o britânico Colin Braun (Acura).”, comentou o piloto português.Filipe Albuquerque diz acreditar que “esta corrida tenha sido o ponto de viragem” numa época recheada de percalços.O piloto luso acredita, ainda assim, que nada está perdido.”, concluiu o piloto de Coimbra.A próxima jornada do IMSA decorre de 21 a 22 de julho, em Lime Rock Park, nos Estados Unidos.