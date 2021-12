Filipe Albuquerque vai correr campeonato de resistência pela Wayne Taylor em 2022

Para o campeonato IMSA, constituído por 11 provas, a primeira as 24 Horas de Daytona, em janeiro do próximo ano, o piloto natural de Coimbra quer voltar "mais forte e mais determinado" ao lado do norte-americano Ricky Taylor.



A dupla foi vice-campeã ao serviço da United Motorsports, juntando-se agora à equipa do pai do corredor norte-americano.



"É uma equipa com a qual me identifico bastante e depois de um ano de trabalho, acumulámos experiência, conhecimento e à vontade. São ingredientes muito importantes para o ano que se avizinha", explicou o português, citado pela sua assessoria de imprensa.