Fórmula 1 faz alterações aos horários das corridas em 2018

Esta mudança deve-se ao facto de alguns das estações de televisão começarem as transmissões à hora do início da corrida, com os espetadores "a perderem a tensão e a emoção que caracteriza os minutos antes do início de cada Grande Prémio".



Além dos 10 minutos em todas as corridas, as provas na Europa e o Grande Prémio do Brasil vão começar também uma hora mais tarde.



A temporada 2018 de Fórmula 1 vai ter este ano 21 grandes prémios, o primeiro dos quais na Austrália, a 25 de março, terminando em Abu Dhabi, a 25 de novembro.