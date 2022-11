Francesco Bagnaia sagra-se campeão mundial de MotoGP pela primeira vez

A prova foi ganha pelo espanhol Alex Rins (Suzuki), que deixou o sul-africano Brad Binder (KTM) em segundo, a 0,396 segundos, com o compatriota Jorge Martin (Ducati) em terceiro, a 1,059 segundos.Com estes resultados, Bagnaia conquista o Mundial de pilotos, batendo o francês Fábio Quartararo (Yamaha), que hoje foi quarto.





O piloto português Miguel Oliveira (KTM) fechou a sua participação no Mundial de MotoGP deste ano com um quinto lugar no Grande Prémio da Comunidade Valenciana, que consagrou o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) como novo campeão mundial.



Oliveira, que saiu da 14.ª posição da grelha, recuperou nove posições e cortou a meta a 7,122 segundos do vencedor, o espanhol Alex Rins (Suzuki). O sul-africano Brad Binder (KTM) foi o segundo classificado, a 0,396 segundos do piloto da Suzuki, com o espanhol Jorge Martin (Ducati), autor da 'pole', em terceiro, a 1,059 segundos.