Francesco Bagnaia sem fraturas viaja hoje para Itália

O campeão mundial de MotoGP foi vítima de uma violenta queda, esta tarde, na primeira volta do Grande Prémio da Catalunha, tendo sido atingido nas pernas pela KTM do sul-africano Brad Binder.



Transportado de ambulância ao centro médico do circuito de Montmeló, acabou por ir ao hospital onde os exames complementares “não revelaram a existência de qualquer fratura”, revelou fonte oficial da equipa Ducati à agência Lusa.



Bagnaia foi diagnosticado com “múltiplas contusões” nas pernas mas já teve alta hospitalar e viaja esta noite com a equipa de regresso a Itália.



Pior sorte teve o seu companheiro de equipa, Enea Bastianini, que também caiu mas na primeira curva da corrida.



Bastianini sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo e no segundo metacarpo da mão esquerda.



De acordo com fonte da equipa, os médicos estabilizaram as fraturas com gesso de forma a que o piloto possa regressar hoje a Itália, onde deverá ser operado nos “próximos dias”.



Domingo disputa-se o GP de San Marino, 12.ª ronda da temporada.







AGYR // MO