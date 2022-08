Guilherme Oliveira vence em LMP3 nas 4 Horas de Barcelona

O jovem de 17 anos, natural de Vila Nova de Gaia, faz equipa com o norte-americano Charles Crews e com o britânico Nicolas Pino no Ligier da Inter Europol Competition.Na prova deste domingo, a quarta de seis deste campeonato que termina em Portimão, Guilherme Oliveira deixou o segundo classificado na categoria LMP3, o Duqueine M30 da DKR Engeneering, a 5,205 segundos. O Ligier da Cool Racing foi o terceiro classificado, a uma volta da equipa do piloto português.Esta foi a segunda vitória de Guilherme Oliveira, que já tinha vencido a prova anterior, em Monza, em Itália.O piloto gaiense é segundo classificado no campeonato, com 54 pontos, a cinco dos líderes, o dinamarquês Malthe Jakobsen, o norte-americano Maurice Smith e o britânico Michael Benham, da Cool Racing, que nesta prova foram terceiros classificados.Já na categoria dedicada aos GTs, a GTE, Henrique Chaves (Aston Martin) não foi além do sétimo lugar.O piloto luso, que faz equipa com John Hartshorne e Jonny Adam, partiu do 11.º lugar devido a um "balance of performance" (BoP, peso extra) prejudicial à equipa.”, sublinhou o jovem de Torres Vedras, sexto do campeonato.A próxima prova será em Spa-Francorchamps, na Bélgica, a 24 de setembro.