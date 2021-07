Henrique Chaves e Miguel Ramos vencem prova de GT

Com este resultado, os dois portugueses subiram ao segundo lugar da classe Pro-Am, a meio ponto dos líderes.



A equipa lusa chegou a liderar a corrida com cinco segundos de vantagem, mas a entrada do ‘safety car’ em pista anulou a diferença.



A somar a isso, Henrique Chaves sentiu, ainda, problemas na direção do Lamborghini Diablo GT3.



"Foi uma corrida muito difícil. O Miguel realizou um primeiro ‘stint' muito bom e conseguiu alcançar a liderança. Quando peguei no carro senti alguns problemas com os pneus dianteiros, que tinham um comportamento anormal, e para tornar tudo mais difícil, algo na direção cedeu, tornando o carro praticamente ‘inguiável’", sublinhou Henrique Chaves.



A prova foi ganha por Charles Weerts e Dries Vanthoor, em Audi.