Honda sagra-se campeã de construtores de MotoGP

É o sétimo título do construtor da asa dourada nas últimas oito temporadas (terceiro consecutivo), num total de 24 coroas já conquistadas na classe rainha.

A Honda é o mais bem-sucedido construtor no campeonato do mundo, com 68 alcançados em todas as categorias. São 24 em MotoGP/500 cc, seis nas extintas 350cc, 19 em 250cc, 17 em Moto3/125cc e dois nas 50cc.

"Os números que a Honda alcançou não têm precedentes no motociclismo. Desde abril de 1961, quando Thomas Edward Phillis conquistou o primeiro título de sempre em Montjuic, a nossa história tem sido preenchida por vitórias, que são já mais de 750 em todas as categorias", disse o presidente do construtor nipónico, o japonês Yoshishige Nomura.