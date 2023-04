Irlandês Craig Breen morre vítima de acidente em teste para Rali da Croácia

Craig Breen, 33 anos, iria participar este ano no campeonato português de ralis em representação da equipa Hyundai.

"A Hyundai Motorsport lamenta confirmar que o piloto Craig Breen perdeu hoje a vida na sequência de um acidente durante o teste pré-evento do Rali da Croácia. O copiloto James Fulton saiu ileso do acidente ocorrido pouco depois do meio-dia", pode ler-se no breve comunicado emitido pela Hyundai.

Craig Breen, que tem como melhor resultado no WRC o sétimo lugar alcançado no ano passado, tinha trocado a Ford pela Hyundai, pela qual participava no Mundial de ralis.