João Ferreira é terceiro dos SSV no Abu Dhabi

O piloto natural de Leiria, navegado por Filipe Palmeiro, tinha sido o quarto classificado no prólogo, disputado domingo, e na segunda-feira foi quarto classificado novamente, subindo a terceiro da categoria T3 entre os pilotos que disputam o Mundial.”, frisou João Ferreira, após os 242 quilómetros cronometrados de hoje., a etapa foi ganha por Nasser Al-Attiyah (Toyota), no Qatar, num dia em que o francês Sébastien Loeb (BRX) sofreu problemas mecânicos, com o sistema de refrigeração do seu carro a ceder e a obrigar à desistência logo na primeira etapa.O piloto francês, que chegou a esta prova na liderança do Mundial, deverá continuar de forma a tentar vitórias em etapas e minimizar a perda de pontos para Al-Attiyah no campeonato., a vitória sorriu ao chileno Pablo Quintanilla (Honda), da equipa gerida pelo português Ruben Faria.“Estamos na liderança de forma individual e por equipas, o que é muito importante. Temos de manter a concentração”, disse o algarvio, que gere a equipa oficial da Honda.Pelo caminho ficou o luso-germânico Sebastian Bühler (Hero), que sofreu uma avaria ao quilómetro 100 e foi forçado a desistir.Já Bruno Santos (Yamaha) foi o nono entre as Rally 1.O Abu Dhabi Desert Challenge é a segunda prova do Mundial de todo-o-terreno e disputa-se nos Emirados Árabes Unidos até sexta-feira.