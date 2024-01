João Ferreira faz balanço do Dakar na RTP

Foto: Hamad Mohammed - Reuters

A dupla liderada pelo piloto de Leiria levou ainda para casa três medalhas de vencedor de etapa, registo que não foi igualado por mais nenhum piloto da sua categoria SSV, refere uma nota de imprensa.



No Campeonato do Mundo de Todo-o-Terreno, João Ferreira é terceiro após esta primeira ronda, com um total de 73 pontos, menos 18 que o líder da tabela classificativa, Yasir Seaidan.



“Naturalmente não podemos estar felizes quando o nosso objectivo era o de vencer. Fizemos uma prova menos regular do que o que esperávamos e isso acabou por nos prejudicar no resultado. Ainda assim, tirámos boas ilações, vencemos várias etapas, mais do que qualquer piloto da nossa categoria, o que comprova que somos rápidos e que temos condições para lutar por vitórias. O próximo desafio é o Abu Dhabi Desert Challenge, que naturalmente queremos vencer", assumiu o piloto de Leiria, citado no comunicado.



O Dakar2024 é a primeira de cinco rondas que compõem o W2RC – Campeonato do Mundo de Todo-o-Terreno.



A próxima ronda é o Abu Dhabi Desert Challenge, que se disputa entre os dias 25 de fevereiro e 2 de março.



As restantes provas são o BP Ultimate Rally Raid, Desafio Ruta 40 e Rali du Maroc.