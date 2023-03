João Ferreira foi quarto na terceira etapa do Abu Dhabi Desert Challenge

O piloto natural de Leiria terminou a tirada de 266 quilómetros a 8.31 minutos do vencedor, o norte-americano Mitch Guthrie (Red Bull), depois de ultrapassar vários adversários em pista.”, explicou o atual campeão nacional de todo-o-terreno.NosNasser Al-Attiyah (Toyota), do Qatar, venceu pela terceira vez consecutiva nesta edição, batendo o francês Sébastien Loeb (BRX) por 48 segundos. O sul-africano Henk Lategan (Toyota) foi o terceiro, a 6.59 minutos.No entanto, Al-Attiyah sofreu um acidente nos quilómetros finais e cortou a meta com o carro bastante danificado, incluindo a célula de segurança, o que implica o abandono da prova e a perda dos 15 pontos já conquistados pelas três vitórias em etapas.Nas, o dia foi do australiano Toby Price (KTM), que bateu o chileno Pablo Quintanilla (Honda) por 16 segundos, com o norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) em terceiro, a 19 segundos.O português Bruno Santos (Husqvarna) foi o 19.º, a 58.31 minutos.Na geral, o francês Adrien van Beveren (Honda) lidera, pela equipa gerida pelo português Ruban Faria, com Pablo Quintanilla em segundo, a 43 segundos e Price em terceiro, a 2.56 minutos. Bruno Santos é 17.º.Esta quinta-feira disputam-se 308 quilómetros cronometrados, numa especial que volta a começar e terminar em Qasr Al Sarab.