João Oliveira foi o melhor português nas finais mundiais de karting

Lusa 11 Nov, 2017

Na prova disputada pelos melhores pilotos do karting mundial, Portugal esteve representado por sete pilotos em quatro categorias: Micro Max (dos 8 aos 11 anos), Max, Max DD2 (mais de 15 anos) e Max DD2 Masters (mais de 32 anos).



O jovem piloto português João Oliveira precisou de mais 10,570 segundos para terminar a corrida Micro Max, ganha pelo francês Louis Iglesias que cumpriu as 10 voltas ao circuito algarvio, na distância de 1.52 metros, em 11.29,341 minutos.



Na mesma categoria, Adrien Malheiro não foi além do 21.º posto, a 16,622 segundos do vencedor.



Na classe Max, Gonçalo Coutinho classificou-se no 33.º posto, a 18,760 segundos do vencedor da corrida, o belga Brett Ward que cumpriu as 20 voltas da corrida, em 20.13,282 minutos.



Em MAX DD2, categoria com três presenças portuguesas, Mariano Pires fez a melhor classificação de entre os pilotos lusos, conquistando o 16.º lugar, terminando as 20 voltas ao percurso algarvio, a 15,909 segundos do campeão do mundo, o australiano Cody Gills (19.38,767 minutos).



Bruno Borlido foi 26.º à frente de Pedro Pinto que alcançou o 34.º lugar.



Na categoria MAX DD2 Masters, Vítor Mendes, o único português em prova, não foi além do 26.º lugar, precisando de mais 18,308 segundos para terminar a corrida ganha pelo australiano Troy Woolston (19.48,055 minutos).



Na final Mini MAX, sem apresença de qualquer português, a vitória conquistada pelo francês Marcus Amand, com o tempo de 12.57,591 minutos, enquanto a vitória na final de Junior Max ficou entregue ao holandês Tijmen Helm, que gastou 17:18,056 minutos para concluir as 17 voltas da corrida.



As finais Rotax MAX Challenge de karting decorreram pelo quarto ano consecutivo no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, tendo sido disputadas por 360 pilotos de 60 países.