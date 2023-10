Jorge Martin vence corrida sprint na Indonésia e assume liderança do MotoGP

O piloto luso da RNF Aprilia cortou a meta a 8,942 segundos do vencedor, com os italianos Luca Marini (Ducati) em segundo, a 1,131 segundos, e Marco Bezzecchi (Ducati) em terceiro, a 2,081.



O campeão em título e até aqui líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), foi oitavo classificado, a 5,465 segundos.



Esta foi a quarta vitória consecutiva de Jorge Martin em corridas sprint, sexta da temporada, o que lhe permite ganhar 10 pontos a Bagnaia e assumir o comando do campeonato, agora com sete pontos de vantagem.



O piloto madrileno partiu da sexta posição da grelha, enquanto Miguel Oliveira largou do 12.º lugar.



Luca Marini, irmão do antigo campeão Valentino Rossi, partiu da ‘pole position’, mas perdeu o comando para o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) logo na primeira volta.



O espanhol Marc Márquez (Honda) caiu sozinho e ficou fora de prova logo a seguir ao arranque.



À sexta volta, o também espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) tentou ultrapassar o sul-africano Brad Binder (KTM) para chegar ao quarto lugar, mas acabou por perder o controlo da sua mota e acabaram os dois no chão. Binder ainda continuou mas já muito atrasado.



Com estes percalços, Miguel Oliveira ainda chegou a ser nono classificado, mas viria a ser ultrapassado pelo australiano Jack Miller (KTM).



Jorge Martin, vislumbrando a possibilidade de saltar para a liderança do campeonato, seguia de ‘faca nos dentes’ e rapidamente chegou ao comando da prova, vencendo sem discussão.



Viñales, que comandou durante cerca de dois terços desta corrida, perdeu ritmo na parte final e acabou por terminar apenas na quarta posição, ultrapassado por Luca Marini e por um estoico Marco Bezzecchi, que fraturou a clavícula direita há uma semana.



Com estes resultados, Jorge Martin tem, agora, 328 pontos, mais sete do que Bagnaia e 56 do que Bezzecchi. Miguel Oliveira mantém o 13.º lugar, com 69.



Entre os construtores, a Ducati já assegurou o título, somando 502 pontos, mais 229 do que a KTM, que é segunda. Segue-se a Aprilia, em terceiro, com a Honda em quarto e a Yamaha no último lugar.



No campeonato das equipas, a Pramac, de Jorge Martin e Johann Zarco, lidera com 490 pontos, mais 74 do que VR46 de Valentino Rossi.



No domingo, disputa-se a corrida principal desta 15.ª de 20 provas da temporada.