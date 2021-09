Kalle Rovanperä vence Rali da Acrópole, Ogier reforça liderança do Mundial

Rovanperä, que ascendeu à liderança da prova na sexta-feira, terminou com o tempo de 3:28.24,6 horas, deixando o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) em segundo lugar, a 42,1 segundos, com Ogier em terceiro, já a 1.11,3 minutos do vencedor.

Rovanperä, que está a três semanas de cumprir 21 anos, venceu pela segunda vez no Mundial de ralis, depois de se ter tornado o mais novo de sempre a ganhar uma prova do campeonato, quando venceu o Rali da Estónia, em julho.

Hoje, o filho do antigo piloto Harri Rovanperä entrou ao ataque e venceu a primeira especial do dia.

Com uma vantagem superior a 40 segundos, não baixou o ritmo e concluiu o rali perfeito, ao vencer também a `power stage` final, arrecadando os cinco pontos extra para o campeonato.

"Não estava muito confortável quando vim para aqui, mas mostrei que, agora, as coisas estão a correr bastante bem para nós e que podemos puxar a sério", frisou o vencedor.

Ogier aproveitou as falhas mecânicas que atingiram o Toyota Yaris do britânico Elfyn Evans e o Hyundai i20 do belga Thierry Neuville, na sexta-feira, para alargar ainda mais a vantagem no comando do campeonato, chegando aos 180 pontos.

"Atingimos o objetivo que tínhamos para esta prova, que passava por manter a liderança do campeonato, e ainda a alargámos", comentou o francês.

Evans tem agora 136 pontos, contra 130 de Neuville e 129 de Rovanperä, que entrou na luta pelo vice-campeonato.

Entre os construtores, a Toyota tem 397 pontos, contra 340 da Hyundai e 153 da Ford.

A próxima prova do Mundial de 2021 será o Rali da Finlândia, de 01 a 03 de outubro.