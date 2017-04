Kristoffersson à frente de Solberg e Loeb no primeiro dia do Mundial de Ralicrosse

Lusa 22 Abr, 2017, 18:31 | Motores





O sueco não deu hipóteses à concorrência, entre 22 pilotos da categoria rainha de ralicrosse -- Supercar, concluindo a primeira manga com um tempo de 02.39,348 segundos à frente do colega de equipa Peter Solberg e de Sébastien Loeb ao volante de um Peugeot 208.



Já na segunda manga, Johan Kristoffersson e Petter Solberg voltaram a ficar nos primeiros dois lugares, juntando-se no terceiro lugar Kévin Eriksson (Ford Fiesta), numa jornada com muito público e calor na pista barrosã que, este ano, inaugurou uma nova bancada com 2.800 lugares.



O piloto mais rápido de hoje somou o máximo de pontos possíveis (100), enquanto o norueguês Petter Solberg garantiu 90 pontos e o francês Sébastien Loeb arrecadou já 81 pontos.



O campeão em título Mattias Ekstrom (Audi S1) terminou as primeiras duas classificações com um quinto e sexto lugar, respetivamente, somando 77 pontos.



O único português nesta categoria, Joaquim Santos (Ford Focus), ficou na última posição, não conseguindo terminar as duas corridas devido a problemas no carro.



No final, em conferência de imprensa, o líder da etapa de Montalegre disse estar muito contente porque, pela primeira vez nesta competição, conseguiu o máximo de pontos no primeiro dia.



"Fiz um bom arranque, quer na primeira, quer na segunda corrida. Obrigada à equipa, pois o carro está muito rápido nesta pista. Espero manter o ritmo amanhã [domingo]", afirmou Kristoffersson.



Já Solberg, segundo classificado, mostrou-se satisfeito com o resultado até agora, mas confessou-se nervoso após uma noite mal passada.



O campeão mundial de rali de 2003 e bicampeão de ralicrosse realçou a boa estratégia dentro da equipa que permitiu ficar com os dois pilotos nos lugares cimeiros.



O terceiro do dia, Loeb, estava sorridente por, finalmente, conseguir bons resultados, após um mau arranque de campeonato em Barcelona, Espanha.



"Precisamos de melhorar o carro que ainda tem mais para desenvolver. Começámos bem, mas queremos melhorar para, se possível, subir mais uns lugares", salientou o nove vezes campeão do mundo de rali.



O Ralicrosse em Montalegre prossegue domingo, com mais duas mangas de qualificação nos Supercar, durante a manhã, e com as meias-finais e final, durante a tarde.