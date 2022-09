Kristoffersson vence em Montalegre e segura liderança do Mundial de ralicrosse

Johan Kristoffersson (Volkswagen), tetracampeão mundial da principal categoria da modalidade, ‘World Rx’, não podia ter começado melhor a jornada dupla da etapa portuguesa do Mundial de Ralicrosse em Montalegre, distrito de Vila Real.



O piloto sueco conseguiu o melhor tempo logo na primeira manga de classificação (H1), depois de ter sido o mais rápido na ‘SuperPole’, uma volta individual cronometrada, que inaugurou o fim de semana de competição na pista ‘barrosã’.



Já o finlandês Niclas Grönholm (PWR), que, em 2021, conquistou o primeiro lugar do pódio em Montalegre, não foi além da quarta posição na primeira corrida do dia, tendo sido ultrapassado por Timmy Hansen (Peugeot 208) e Ole Christian Veiby (Volkswagen), que arrecadaram o terceiro e segundo lugar, respetivamente.



Por sua vez, Kevin Hansen (Peugeot 208), que juntamente com o irmão, persegue o líder e compatriota sueco, não foi além do quinto melhor tempo.



A segunda manga (H2) revelou-se mais positiva para a ‘irmandade’ sueca. Kevin Hansen (Peugeot 208) recuperou terreno e conquistou o terceiro melhor tempo da corrida. O irmão, por sua vez, subiu ao segundo lugar da tabela, com margem curta face ao campeão Johan Kristoffersson (Volkswagen), que voltou a ser o melhor em prova.



Destaque ainda para a também sueca Klara Andersson (PWR), que, tal como na H1, fez uma excelente partida na H2, na qual superou o colega da ‘Construction Equipment Dealer Team’, Niclas Grönholm (PWR), conseguindo o quinto melhor tempo da prova.



Na ‘progression race’, uma das novidades deste ano, Niclas Grönholm (PWR) foi o mais rápido, seguido dos suecos Kevin Hansen (Peugeot 208) e Klara Andersson (PWR), que conseguiram o segundo e terceiro melhores tempos, respetivamente.



O ‘ás’ da ‘Kristoffersson Motorsport’ não conseguiu concluir a prova devido a um furo, acabando por não alinhar na primeira semifinal. Já Ole Christian Veiby (Volkswagen) não chegou a obter classificação devido a um acidente em pista, ao finalizar a ronda de cinco voltas, conseguindo, porém, o melhor tempo da primeira semifinal.



Na segunda semifinal Johan Kristoffersson (Volkswagen) voltou à pista ‘barrosã’, alinhou em quarto na grelha de partida, recuperou terreno e conseguiu o melhor tempo em prova, sendo mais rápido que os irmãos Hansen e que o alemão Rene Münnich (Seat Ibiza).



O líder sueco foi coroado vencedor da quarta ronda do mundial de ralicrosse, conseguindo o melhor tempo na final, seguido de Ole Christian Veiby (Volkswagen) em segundo lugar e Timmy Hansen (Peugot 208) a fechar o ‘top-três’ do ‘World RX’ no Circuito Internacional de Montalegre.



Com esta vitória, o sueco arrecadou os quartos 20 pontos do campeonato, avançando para o segundo dia de competição em solo português com 26 pontos de vantagem face a Timmy Hansen, o seu adversário mais direto, que hoje somou 13 pontos.



No campeonato da Europa FIA, disputado pelos pilotos portugueses, Jānis Baumanis (Peugeot 208) superou Anton Marklund (Hyundai i20) na primeira manga da categoria RX1 (‘supercars’), obtendo o melhor tempo, com Enzo Ide (Audi S1) a conseguir o segundo lugar na corrida e a destronar o líder sueco, que, ainda assim, fechou o ‘top-três’ com o terceiro melhor tempo da prova.



O melhor classificado da ‘turma’ portuguesa foi José Oliveira (Peugeot 208), que ocupou a oitava posição da tabela da “série de apoio” do europeu.



Na H2 e última prova do dia, Enzo Ide (Audi 1) arrecadou o melhor tempo, seguido do líder Anton Marklund (Hyundai i20) e de Ulrik Linnemann (Ford Fiesta). Mário Barbosa (Citroën DS3) foi o melhor português em prova, conseguindo o sexto melhor tempo.



Já na categoria RX3 (S1600), o jovem belga Kobe Pauwels (Audi A1) foi o mais rápido dos 14 pilotos em prova na H1, na qual o português João Ribeiro (Audi A1) foi o melhor classificado do leque de pilotos nacionais, ficando em quarto lugar.



Na segunda manga, Jan Cerny (Skoda Citigo) foi o melhor em prova, seguido do polaco Damian Litwinowicz (Audi A1). O líder belga não foi além do terceiro lugar, seguido do português João Ribeiro (Audi A1), que, na classificação geral, persegue o título de forma próxima, a 20 pontos de Pauwels.



O europeu, que, em este fim de semana, disputa as penúltimas provas, prossegue para o segundo dia de competição com a possibilidade de Montalegre testemunhar uma dupla decisão do título.



Por sua vez, após a jornada dupla em solo português, o campeonato do mundo disputar-se-á em solo alemão, a 08 e 09 de outubro, novamente com ‘double header’.



No domingo, depois de decidida a ordem de partida em mais uma ‘SuperPole’, a competição arranca com a H1 do ‘World RX’, a partir das 11:00, seguido pela H3 do Euro RX1 e Euro RX3.