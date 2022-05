Leclerc sai à frente em Espanha

Leclerc bateu o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) na derradeira tentativa, fazendo o tempo de 1.18,750 minutos, deixando o campeão mundial a 0,323 segundos.



O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) sairá da terceira posição, ficando a 0,416 segundos do homem da ‘pole’.



Uma das surpresas do dia foi o quarto posto do britânico George Russell (Mercedes), a 0,643 segundos de Leclerc, batendo o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que foi apenas quinto, a 0,670.



O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi sexto, a 0,762 segundos.



Leclerc, que cometeu um erro na sua primeira tentativa da última fase da qualificação, a Q3, ainda foi a tempo de fazer o melhor tempo.



O monegasco tinha feito um pião, arriscando ser batido por Verstappen, que era, nessa altura, o mais rápido em pista.



No entanto, o piloto neerlandês teve um problema no DRS do seu Red Bull, que confundiu com um problema de motor, pois queixou-se de falta de potência.



Ainda assim, Leclerc avisou que a corrida poderá ser mais difícil, pois os Ferrari sofrem mais com a degradação dos pneus do que os Red Bull.



“Nas últimas corridas temos sofrido mais com o desgaste dos pneus. Temos de os gerir bem para conseguir vencer”, apontou.



Já Verstappen, campeão mundial em título, lamentou não ter podido fazer “a última tentativa”.



“Foi pena. Estar na primeira linha da grelha é bom, mas gostava de ter podido tentar melhorar o tempo”, frisou.



O GP de Espanha de Fórmula 1 é a sexta prova da temporada.



Leclerc lidera, com 104 pontos, contra os 85 de Verstappen, que é segundo.