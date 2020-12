Loeb confirmado na equipa de Hamilton no Extreme E

Loeb irá partilhar a equipa X44 com a espanhola Cristina Gutiérrez, que conta com quatro participações no Rali Dakar, prova rainha de todo-o-terreno.



O espanhol Carlos Sainz, antigo bicampeão mundial de ralis e vencedor do Dakar por três vezes, será outro dos participantes.



O campeonato Extreme E pretende fazer correr viaturas elétricas de todo-o-terreno em ecossistemas fragilizados, como a floresta amazónica, os desertos do Senegal, a Gronelândia e o Nepal. A primeira edição decorre em 2021.