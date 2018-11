Marc Márquez aproveita queda de Valentino Rossi para vencer GP da Malásia de MotoGP

Lusa Comentários 04 Nov, 2018, 09:44 | Motores

O espanhol da Honda, já campeão desde o GP do Japão, deixou o compatriota Alex Rins (Suzuki) a 1,898 segundos e o francês Johann Zarco (Yamaha), que largou da `pole position`, a 2,474 segundos.

O italiano Andrea Dovizioso (Ducati) garantiu o vice-campeonato do mundo apesar do sexto lugar, graças à queda do também italiano Valentino Rossi, quando liderava, a quatro voltas do final da corrida.

O piloto da Yamaha comandou desde o arranque mas viria a perder o controlo da traseira da sua M1 na curva 1 do circuito de Sepang quando faltavam quatro voltas para a bandeirada de xadrez desta penúltima prova da temporada, cruzando a meta na 18.ª posição, fora dos pontos.