Martín vence corrida sprint em Valência e adia decisão do título de MotoGP

O piloto madrileno, que partiu com 21 pontos de atraso para Bagnaia, líder do campeonato, cruzou a meta com uma vantagem de 0,190 segundos sobre o sul-africano Brad Binder (KTM), segundo, e 2,122 sobre o espanhol Marc Márquez (Honda), que foi terceiro.



Bagnaia até começou melhor, ao isolar-se no comando após largar da segunda posição, enquanto Martín partia do sexto posto.



Mas o piloto espanhol arriscou ao escolher pneus médios na frente e macios atrás, o que lhe permitiu aumentar o ritmo e chegar-se aos pilotos da frente. Nas voltas iniciais ultrapassou Bagnaia que estabilizou na quinta posição.



Até que, a seis voltas do final, Martín ultrapassou o compatriota Maverick Viñales (Aprilia) e Binder, assumindo o comando definitivamente.



Enquanto isso, o italiano Fábio DiGiannantonio (Ducati) fazia a guarda de honra do líder do campeonato, ao seguir na sexta posição, impedindo que outros adversários se aproximassem e não atacando o companheiro de marca, embora estivesse mais rápido em pista.



Nessa altura, já tinha ficado pelo caminho o francês Fábio Quartararo (Yamaha), que caiu quando tentava ultrapassar Bagnaia e por pouco não o levou à frente.



Com estes resultados, Martín, que venceu uma corrida sprint pela nona vez esta época, ficou a 14 pontos de Bagnaia, que hoje foi apenas quinto classificado, quando estão ainda 25 em disputa.



“Arrisquei em correr com o médio na frente. Estava no limite mas tentei tudo, dei 100 por cento. Era vencer ou cair”, frisou o espanhol, que espera repetir o feito “na corrida de domingo”.



Bagnaia revalida o título se terminar a 20.ª e última corrida do ano, este domingo, entre os cinco primeiros classificados.



Já Martin precisa de vencer e esperar que Bagnaia fique em sexto ou abaixo. Na pior das hipóteses, o espanhol pode ser terceiro caso o piloto italiano fique em 15.º ou abaixo.



Isto no dia em que a equipa de Miguel Oliveira (ausente desta prova devido a lesão), a RNF Aprilia, viu o diretor desportivo, o malaio Razlan Razali, anunciar o abandono da formação que criou devido a dificuldades financeiras por falta de pagamento do patrocinador principal, a CryptoData, uma empresa romena.



“Foi um percurso incrível. Uma oportunidade única na vida de dirigir uma equipa no Mundial de MotoGP. Sabemos o que é vencer e, sobretudo, perder. Descobrimos um campeão mundial no Fábio [Quartararo], quase fomos campeões com o Franky [Morbidelli], tivemos o maior de sempre, Vale [Rossi], a lenda de MotoGP [Andrea] Dovi, arriscámos com o Darryn [Binder] e tivemos o dentista mais rápido do mundo, com o Miguel [Oliveira] e um campeão em potência com o Raul [Fernandez]”, anunciou Razali nas suas redes sociais.



O malaio disse ainda que o futuro passa por um “recomeço”, com o fundo de investimento Trackhouse, do piloto norte-americano Justin Marks, da Nascar.



Os pilotos Miguel Oliveira e Raul Fernandez têm contrato diretamente com a Aprilia para 2024.