Mattis Ekstrom feliz pela vitória depois de um fim de semana em crescendo

23 Abr, 2017

"Ontem [sábado] não estávamos no ritmo. Sabíamos que hoje ia ser difícil, mas decidimos concentrarmo-nos apenas no nosso trabalho, tomar boas decisões e estar lá nos momentos decisivos", afirmou, em conferência de imprensa.



Com este triunfo, o campeão mundial em título consegue manter a liderança do campeonato com 58 pontos, depois de somar duas vitórias nas duas primeiras etapas.



O sueco que protagonizou uma luta acesso com Sébastien Loeb na final, discutida taco a taco, referiu ter sido um "duelo limpo, sem truques", sublinhando não esperar outra coisa do nove vezes campeão do mundo de ralis.



"Fiz alguns erros e o Loeb conseguiu ter um melhor ritmo nas últimas voltas. Não esperava que ele fosse meigo, pois eu também não o seria com ele, mas foi uma luta boa e correta", vincou.



Já o francês confirmou ter estado "mesmo muito próximo" da liderança, mas elogiou o trabalho do Ekstrom na defesa da sua posição.



"Foi uma grande final, estive perto de ganhar, mesmo lado a lado, mas para isso teria de não ser correto para com o adversário e isso seria injusto para ele", salientou.



O piloto ao volante de um Peugeot 208 realçou ter sido muito importante este resultado em Montalegre, no distrito de Vila Real, após um mau arranque de época em Barcelona, em Espanha, acreditando que a boa forma se irá manter nas próximas etapas.



"O ritmo do carro é bom e isso é importante para o futuro, esperámos continuar a lutar pelos primeiros lugares, melhorando o balanço do carro", frisou.



A equipa da Volkswagen terminou com Johan Kristoffersson no último lugar do pódio, num fim de semana em que começou bem, mas acabou com percalços, pois Petter Solberg teve um furo na grande final e só conseguiu a sexta posição.



"O primeiro dia foi o melhor possível e, hoje de manhã, parecia que ia ser bom, mas acabou aquém do que nós pretendíamos. Ainda assim, foi bom ir ao pódio e temos de estar contentes, pois a época é longa", sustentou Kristoffersson.



Depois de Portugal, o campeonato do mundo prossegue até novembro, passando por Bélgica, Reino Unido, Alemanha, Suécia, Canadá, Noruega, França, Letónia, Espanha e África do Sul.