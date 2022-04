Max Verstappen bate Leclerc e vence corrida sprint em Imola

O piloto holandês, que partira do primeiro lugar da grelha, deixou-se ultrapassar por Leclerc no arranque, mas recuperou o primeiro lugar na penúltima das 21 voltas, ganhando com 2,975 segundos de vantagem sobre o piloto da Ferrari e 4,721 segundos sobre o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que foi terceiro.



Esta foi a segunda vitória de Verstappen neste formato curto desde que foi implementado, em 2021 (o finlandês Valtteri Bottas venceu as outras duas corridas sprint disputadas).



O GP da Emilia Romagna é a quarta prova da temporada e a primeira das três que serão disputadas com este formato, com a grelha de partida da corrida de domingo a ser ditada pela classificação da uma corrida curta, disputada no sábado (as restantes serão na Áustria e no Brasil).



O campeão em título, Max Verstappen, falhou uma passagem de caixa no arranque e viu-se ultrapassado por Charles Leclerc, líder do campeonato.



"Claramente, as mudanças não estavam a funcionar bem, mas as rodas também patinaram. Vamos analisar", explicou, no final.



O 'safety car' foi chamado a intervir logo na primeira volta, depois de um toque entre o francês Pierre Gasly (Alpha Tauri) e o chinês Guanyu Zhou (Alfa Romeo), que terminou com o francês nas boxes a mudar o pneu dianteiro do lado direito e o chinês encostado ao muro.



Leclerc parecia ter a corrida controlada, liderando confortavelmente com mais de 1,5 segundos de vantagem sobre Verstappen.



Mas, a partir da 17.ª das 21 voltas previstas, os pneus macios montados no Ferrari começaram a dar sinais de degradação e permitiram a aproximação de Verstappen, que consumou a ultrapassagem na penúltima volta, na zona de Tamborello.



O holandês terminou com 2,975 segundos de vantagem sobre o piloto da Ferrari e 4,721 segundos sobre o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que foi terceiro, e servirá de escudeiro para o companheiro de equipa na corrida principal, que terá 61 voltas.



O espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que partira apenas da 10.ª posição, recuperou até ao quarto lugar, somando cinco pontos no campeonato, que o deixam na segunda posição.



Sainz tem, agora, 38 pontos, menos 40 do que Leclerc, que lidera confortavelmente.



O espanhol Fernando Alonso (Alpine) também fez um mau arranque e acabou por se afundar até nono, depois de ter saído da quinta posição.



Também os Mercedes tiveram uma tarde para esquecer, depois de terem liderado os treinos livres desta manhã.



O britânico George Russell (Mercedes) foi apenas 11.º, a mais de meio minuto do vencedor, enquanto o antigo campeão, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), terminou apenas na 14.ª posição.



Desde o GP do Japão de 2012 que os dois Mercedes não estavam fora do 'top-10' na qualificação de uma corrida.