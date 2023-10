Max Verstappen conquista 10.ª pole da temporada de Fórmula 1 no Qatar

Esta é uma das seis corridas da temporada com uma corrida sprint ao sábado, pelo que esta sexta-feira disputou-se a qualificação para a corrida de domingo.



Max Verstappen fez a melhor volta em 1.23,778 minutos, deixando o britânico George Russell (Mercedes) a 0,441 segundos, com o também britânico Lewis Hamilton (Mercedes) em terceiro, a 0,527.



O bicampeão mundial, que pode conquistar o terceiro título já na corrida sprint de sábado, nem precisou de uma segunda tentativa de volta rápida para deixar a concorrência a meio segundo.



Verstappen cometeu um erro na sua segunda tentativa e abortou a volta.



Pior conseguiram Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, que saíram com as quatro rodas do traçado qatari e viram as suas melhores voltas anuladas.



Assim, perderam o segundo e o quarto lugar, respetivamente. Oscar Piastri caiu para sexto e Lando Norris vai largar do 10.º lugar.



O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) voltou a aproximar-se dos lugares cimeiros depois do apagão das últimas corridas e sai do quarto lugar da grelha, na frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari).



Sábado disputa-se o shoot out (qualificação) para a corrida sprint, que também está prevista para sábado, e que pode consagrar Max Verstappen campeão mundial, quando faltam cinco provas para o final da temporada.



Ao piloto neerlandês faltam apenas três pontos, o que implica ser apenas sexto classificado na corrida sprint, caso o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), segundo do campeonato, vença.



Uma classificação inédita para Verstappen, que esta temporada tem como pior resultado um quinto lugar, em Singapura.