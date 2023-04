Meeke vence na Aboboreira, Teodósio lidera campeonato

Meeke, que veio substituir o malogrado Craig Breen - falecido num acidente quando preparava o Rali da Croácia, no dia 13 de março -, venceu sete das nove classificativas da prova nortenha, terminando com 15,5 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o boliviano Marco Bulacia (Skoda Fabia) e 20,5 face ao terceiro, o espanhol Alejandro Cachon (Citroën C3).



“Estou muito feliz e não posso esconder a emoção que sinto com esta vitória, conquistada em honra do Craig Breen, que estará sempre connosco. Sinto-me contente por ter conseguido concretizar o grande objetivo do Team Hyundai Portugal neste rali e ter feito a minha estreia com um triunfo. Não foi de todo fácil, especialmente neste segundo dia, em que eu era o primeiro na estrada, mas desde o primeiro contacto que me senti bastante confortável e competitivo com o Hyundai i20 N Rally2”, disse o irlandês.



Armindo Araújo (Skoda Fábia), que regressou à competição após o grave acidente sofrido na prova de abertura do campeonato, em Fafe, foi o melhor português, na quarta posição, a 51,3 segundos de Meeke.



“Depois de ontem [sexta-feira] termos sentido inicialmente alguma falta de confiança, nas primeiras especiais de hoje continuámos a rodar perto dos nossos adversários diretos e a perceber que nos poderíamos intrometer na luta por um lugar do pódio. Nas últimas especiais, conseguimos impor um ritmo bastante forte e fomos os melhores portugueses. Este é um resultado bem acima das expectativas que trazíamos para esta prova e não podíamos estar mais satisfeitos com o que conseguimos aqui fazer”, disse Armindo Araújo.



Ricardo Teodósio foi o quinto, a 1.08 minutos, e assumiu a liderança do CPR, por troca com Miguel Correia (Skoda Fábia), que foi sexto, a 1.25,9 minutos.



“Fizemos pódio e conseguimos passar para a liderança do campeonato. Este fim de semana foi especial. Enquanto equipa, conseguimos prestar tributo ao Craig, que era um dos objetivos”, disse Teodósio.



O piloto algarvio tem, agora, 62 pontos, mais três do que Miguel Correia e 20 face a José Pedro Fontes (Citroën C3). Armindo Araújo é sexto, com 22, depois de ter desistido na prova de abertura e ter estado ausente da segunda, devido a lesão.



A próxima prova do campeonato será o Rali de Portugal, de 11 a 14 de maio.