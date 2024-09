Miguel Oliveira 11.º na corrida sprint do GP da Emilia Romagna de MotoGP

Oliveira cortou a meta a 11,542 segundos do vencedor, com o espanhol Jorge Martin (Ducati) na segunda posição, a 0,285 segundos, e o italiano Enea Bastianini (Ducati) em terceiro, a 1,319.



Com estes resultados, ‘Pecco’ Bagnaia recuperou três pontos ao líder do campeonato, Jorge Martin, ficando a quatro do primeiro lugar.



Bagnaia largou da 'pole position', mas foi o piloto madrileno da Pramac que saltou para o comando da corrida logo no arranque.



Já Miguel Oliveira arrancou da 12.ª posição da grelha. O piloto natural de Almada teve de passar pela primeira fase da qualificação, a Q1, mas, ao ser segundo classificado nessa sessão, garantiu a passagem à fase seguinte, a Q2, juntamente com o sul-africano Brad Binder (KTM).



Aí, o piloto português terminou a 1,083 segundos de Bagnaia, autor da 'pole position' com quase menos 0,3 segundos relativamente ao tempo que lhe deu a 'pole' há duas semanas, neste mesmo circuito de Misano, mas a contar para o GP de San Marino.



Oliveira manteve-se na 12.ª posição na primeira metade da corrida, mas, à sétima das 13 voltas previstas, passou o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), subindo definitivamente ao 11.º lugar.



Essa foi mesmo a volta decisiva para o desfecho da corrida, pois Jorge Martin, que comandava desde o arranque, cometeu um ligeiro erro, abriu em demasia a trajetória e Francesco Bagnaia não se fez rogado, assumindo o comando.



“Não consegui manter a concentração quando recebi o aviso de limites de pista”, lamentou Martin.



Já o campeão mundial, que estava a sentir dificuldades com o pneu dianteiro, sentiu-se muito melhor sem nenhuma mota a causar turbulência à sua frente.



“Tentei tudo para estar a 100 por cento, mas falhei na partida. Ultrapassar o Jorge foi muito difícil. Usei o erro dele para passar e, a partir daí, foi mais fácil gerir o pneu dianteiro. É incrível”, frisou Bagnaia.



Daí em diante, o italiano segurou o primeiro lugar, recuperando mais três pontos na luta pelo campeonato.



O piloto da Ducati parte para a corrida principal de domingo com quatro pontos de desvantagem, sabendo que a diferença entre primeiro e segundo é de cinco pontos. Em caso de vitória, recupera a liderança do Mundial.



Já Miguel Oliveira ficou a zeros, pois apenas os nove primeiros pontuam na corrida sprint.



O português mantém o 13.º lugar do campeonato, com 65 pontos, contra os 321 de Jorge Martin, que lidera.