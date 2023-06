Miguel Oliveira abandonou GP dos Países Baixos por problemas de travões

Em declarações divulgadas pela equipa RNF Aprilia, Miguel Oliveira assumiu que ainda não está “a 100 por cento” da fratura no ombro esquerdo.“Tive um bom início de corrida, recuperei algumas posições e estava perto do quinto lugar. Mas já estava em dificuldades, a mota tinha alguns problemas que a tornavam imprevisível nas travagens”, explicou Miguel Oliveira.O piloto português revelou ainda que, “após um par de voltas”, tornou-se “realmente difícil” continuar, mesmo a “um ritmo mais baixo”.“É mesmo frustrante e uma pena, porque queria ir para a pausa de verão com um resultado decente, pelo menos nos lugares pontuáveis [15 primeiros], e hoje até era possível amealhar pontos importantes”, disse ainda Miguel Oliveira.O piloto natural de Almada disse ainda que precisam “olhar para estas três corridas como um bónus”, uma vez que não está “a 100 por cento e ainda em recuperação” da fratura no ombro esquerdo sofrida a 30 de abril.Por isso, Miguel Oliveira considera que “foi já uma vitória” ter conseguido “mais tempo com a equipa” para se conhecerem melhor.“Também reunimos informação para mim e para a equipa e agora é altura de recalibrar para a segunda metade da temporada”, concluiu o piloto da RNF Aprilia.