Miguel Oliveira admite "problema técnico" no GP da Tailândia de MotoGP

“Tive de abandonar devido a um problema técnico que surgiu no início da corrida”, disse o piloto natural de Almada, citado pela assessoria de imprensa da sua equipa, a RNF Aprilia.Oliveira foi forçado a regressar às boxes na sétima das 26 voltas da corrida principal do GP da Tailândia, 17.ª prova da temporada das 20 previstas no calendário, depois de os comissários lhe darem indicação para abandonar.O piloto luso, que largou da 20.ª posição, chegou ao 17.º lugar logo à segunda volta mas acabaria por perder muito tempo na sétima volta, por razões que a equipa recusou explicar à agência Lusa.“No início, estava a tentar gerir o pneu traseiro, pois sabia que a corrida seria longa e desafiante tanto fisicamente como para os pneus, mas tive de parar”, disse o almadense.Oliveira sublinhou que agora “é preciso olhar para dentro”, mas está ansioso por “fazer um reset e fazer melhor” na próxima ronda, dentro de duas semanas, de 10 a 12 de novembro.A prova foi ganha pelo espanhol Jorge Martin (Ducati), que está, agora, a 13 pontos do líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que foi segundo.

O piloto português perdeu uma posição no campeonato, baixando ao 15.º posto, com 76 pontos.







Miguel Oliveira obrigado a abandonar GP da Tailândia pela direção de prova



O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) foi hoje forçado a abandonar o Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, 17.ª de 20 provas da temporada, devido a problemas técnicos na sua mota.



O piloto natural de Almada, que partiu da 20.ª posição da grelha, recuperou duas posições logo na primeira volta, ascendendo ao 17.º posto na segunda.



No entanto, na sétima volta, Oliveira começou a perder tempo e baixou ao 21.º e último lugar, recebendo a bandeira preta que obriga os pilotos a abandonarem a corrida, devido a problemas técnicos na sua mota, que não estaria conforme os regulamentos.



Já na corrida sprint deste GP da Tailândia, que o português venceu no ano passado, Oliveira sofreu um toque de dois adversários, que partiu uma das asas esquerdas da sua Aprilia.