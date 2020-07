Miguel Oliveira desapontado com despiste na Andaluzia

Em declarações difundidas pela equipa Tech3, pela qual alinha o piloto de Almada, Oliveira admitiu que foi "um fim de semana desapontante".



"Depois de ver a corrida, podia ter terminado facilmente no ‘top-5’ ou no pódio, arrisco mesmo dizer", frisou.



Miguel Oliveira considerou que é "muito frustrante nem sequer ter começado a corrida devido ao incidente da primeira curva": "Tive azar, não havia nada que pudesse ter feito para evitar a queda. É a primeira curva, toda a gente está a tentar ganhar posições, pelo que é normal que às vezes se meça mal o ponto de travagem", explicou.



"Não tive um arranque fantástico. A embraiagem sobreaqueceu para sair da grelha e demorou muito tempo para voltar a embraiar. Ainda assim, não tinha perdido muitas posições, mas, na primeira curva, fui simplesmente abalroado pelo [Brad] Binder. Saí por cima da mota, felizmente, sem consequências físicas", contou.



O piloto sul-africano acabou por pedir desculpas ao luso: "Falámos depois da corrida. Ainda não tinha visto as imagens. Veio com o Mike Leitner [diretor da KTM] pedir desculpas, culparam o [Danilo] Petrucci, mas ele disse que não lhe tocou. Foi um efeito dominó e fui eu o mais lesado", lamentou.



No entanto, o piloto, de 25 anos, lembrou que "há mais corridas este ano", pelo que esta desistência "não é o fim do mundo": "Guardamos os pontos positivos deste fim de semana e continuamos rumo ao próximo", concluiu.



Miguel Oliveira é agora 13.º classificado do Mundial de MotoGP, com oito pontos, num campeonato liderado pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), que tem 50, depois de hoje ter vencido a segunda corrida consecutiva, à frente do espanhol Maverick Viñales (Yamaha) e do italiano Valentino Rossi (Yamaha).



A próxima corrida é o GP da República Checa, que se disputa no circuito de Brno, de 07 a 09 de agosto.



"Já vimos daquilo que somos capazes. Em Brno vai ser uma corrida diferente, vamos ter todos menos tempo para afinar as motas. A equipa está motivada. Este desfecho não nos deixa felizes, mas não nos deixa desmotivados", concluiu.